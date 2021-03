PSG : "Mbappé meilleur quand Neymar est absent ? Arrêtons ces bêtises" soutient Marquinhos

Le défenseur du PSG est revenu sur les dossiers chauds du PSG, ce vendredi sur RTL. Mbappé, Neymar, la remontada de 2017 et ses conséquences, la course au titre et sa carrière : Marquinhos a dit ses vérités.