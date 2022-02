PSG : "Messi a tout intérêt à faire bonifier Mbappé" lance Omar Da Fonseca

Depuis le début de la saison, Mbappé prend de plus en plus de place au PSG et met dans l'ombre un Messi qui n'est pas à son niveau depuis le début de la saison. Pour Omar Da Fonseca, "Messi a tout intérêt à faire bonifier Mbappé".