PSG : "On travaille beaucoup plus qu’avant", le tacle de Paredes à Tuchel

Dans une interview accordée à l’émission Téléfoot, le milieu de terrain du PSG Leandro Paredes est revenu sur le changement d’entraîneur cet hiver. L’Argentin n’est pas tendre avec Thomas Tuchel. "Avec Mauricio, beaucoup de choses ont changé. Avant, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas... On avait tous besoin d’un changement sur le plan mental. Personnellement, collectivement aussi, on travaille beaucoup plus qu’avant."