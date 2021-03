PSG : "Pochettino réussit à faire passer ses idées" assure Leonardo

Leonardo était l'invité exceptionnel de Top of the Foot sur RMC, au lendemain du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Barcelone. Le directeur sportif parisien a évoqué le discours de Pochettino dans le vestaire parisien à la mi-temps du match face au Barça.