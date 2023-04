PSG : Pourquoi Galtier n’a plus le soutien du vestiaire parisien

Et de 8. Face à l’Olympique Lyonnais, le Paris SG a enregistré sa huitième défaite de la saison ; la huitième depuis le début de l’année 2023. Avant la rencontre, Christophe Galtier qui restait sur une défaite contre Rennes, s’est dit « légitime » pour poursuivre à Paris. Mais Galtier peut-il continuer avec le PSG ? Au-delà des stats affichées par l’entraîneur français – parmi les pires de l’ère QSI – la question de son emprise sur son groupe, ses choix tactiques, font plus que jamais débat. Est-il capable de faire face à la « résignation » de ses joueurs ? A-t-il raison de maintenir Messi dans son onze ? Questions, analyses avec Jimmy Braun, Fabrice Hawkins, Rolland Courbis et Nicolas Vilas.