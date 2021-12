PSG : Rothen révèle un clash entre les joueurs et Leonardo il y a deux ans

Jérôme Rothen dévoile un clash entre Leonardo et certains joueurs du PSG, comme Edinson Cavani et Keylor Navas, il y a deux ans. Un évènement précurseur au départ de l'Uruguayen et au recrutement de Gianluigi Donnarumma ?