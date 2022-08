PSG : "Tant que cela n'impacte pas sur le sportif", Bodmer réagit à l'incident Neymar/Mbappé

Ce samedi face à Montpellier, Mbappé a raté un premier pénalty et a ensuite voulu tirer le second mais Neymar a pris le ballon et a transformé ce tir au but. Cela a créée une polémique entre les deux stars parisiennes. Pour Mathieu Bodmer, ce n'est pas un problème "tant que cela n'impacte pas sur le sportif.