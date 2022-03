PSG : Touché par les sifflets, Messi voudrait montrer qu'il n'est pas fini

Après le sabordage et l'élimination à Madrid, les joueurs du PSG et notamment Messi et Neymar ont été copieusement sifflés, dimanche contre Bordeaux, par les supporters parisiens dépités. Dans l'émission de RMC "Le Super Moscato Show" notre journaliste Loic Tanzi révèle comment Messi a reçu ces sifflets.