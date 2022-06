Qu’est-ce que le padel, le nouveau sport de raquette qui fait fureur en France

La fièvre du padel s’empare de plus en plus de sportifs en France. Cette discipline, plus réputée en Espagne et dans plusieurs pays hispanophones, est désormais en essor dans l’Hexagone. Même le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a investi dans ce sport.