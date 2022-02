"R9 le film" : Benzema et Ibrahimovic expliquent pourquoi Ronaldo est leur idole

À l'image d'un Michael Jordan en basket, de son compatriote Ayrton Senna en Formule 1, d'un Mohammed Ali en boxe, Ronaldo a influencé une génération entière de jeunes footballeurs par son jeu hors du commun et révolutionnaire. Zlatan Ibrahimovic et Karim Benzema ont tous les deux grandi à l'ère R9 et gardent de lui un souvenir enchanté. "Pour moi il est le jeu. Il est le joueur parfait", confie le Suédois. "Il n'y a pas 50 attaquants que j'apprécie, celui que j'aime le plus c'est Ronaldo le Brésilien", souligne le Français du Real Madrid. Un extrait issu du doc Transversales "R9, le film" diffusé sur RMC Sport 1 le 21 février.