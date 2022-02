"R9 le film" : "Il me ressemble", Ronaldo se voit en Mbappé

"Je pense que son jeu ressemble un peu au mien", pour Ronaldo c'est incontestable : Kylian Mbappé, la flèche du PSG, a les mêmes caractéristiques que lui. D'autant plus qu'ils ont en commun d'avoir remporté la Coupe du monde avant leur 20e bougie (R9 à 17 sans avoir joué et Mbappé à 19 en ayant marqué en finale) et d'avoir l'Europe à leurs pieds dès le début de leur carrière. Un extrait issu du doc Transversales "R9, le film" diffusé sur RMC Sport 1 le 21 février.