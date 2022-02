"R9 le film" : Les malformations aux genoux de Ronaldo imagées et expliquées par son physio

Les problèmes de genoux de Ronaldo sont de notoriété publique et sont en fait congénitaux (de naissance). Nilton Petrone, son physiothérapeute dès 1996, explique avoir découvert chez son prestigieux client que sa rotule était plus haute que la normale et qu'il souffrait de dysplasie trochléenne. En d'autres termes, R9 est né avec une malformation de son genou. Et sa prise de masse musculaire soudaine n'a rien arrangé. Un extrait issu du doc Transversales "R9, le film" diffusé sur RMC Sport 1 le 21 février.