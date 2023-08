RC Lens : l'arrivée de Wahi "une bonne nouvelle pour le club" se satisfait Franck Haise

Fraîchement arrivé avec la lourde tâche de remplacer Loïs Openda, Elye Wahi, qui a eu une préparation écourtée avec le MHSC ne sera sûrement pas titulaire samedi dans le choc entre le PSG et le RC Lens au Parc des Princes. Mais son entraîneur, Franck Haise, se satisfait d'avance de l'arrivée d'un joueur si courtisé dans les rangs sang et or.