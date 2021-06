Real Madrid : Ancelotti rend hommage à son ami Zidane : "Ce qu'il a fait est incroyable"

Zinedine Zidane a quitté en mai le Real Madrid après 5 années (sans compter la semi-année sabbatique entre 2018 et 2019) de bons et loyaux services et 3 Champions League rapportées dans la vitrine. Carlo Ancelotti a ainsi rendu un hommage appuyé à la hauteur du travail réalisé par le Français : "Ce qu'il a fait jusqu'au dernier jour ici est incroyable".