Real Madrid : Camavinga définit ses axes de progression au poste de latéral gauche

Même s'il est de plus en plus souvent utilisé à son poste de prédilection au Real (numéro 6), Eduardo Camavinga a aussi dépanné en latéral gauche. Poste qu'il a occupé durant la Coupe du monde face à la Tunisie ou l'Argentine en finale. Une polyvalence qui l'aide même si le sélectionneur Didier Deschamps l'a utilisé exclusivement dans l'entrejeu lors de la dernière trêve internationale (alors qu'il disait le considérer comme le deuxième latéral des 23 Bleus convoqués...). Parenthèse refermée, Camavinga développe ses aptitudes derrière. En sachant qu'il a évidemment énormément de points à améliorer. Et ses qualités en sentinelle ne sont pas forcément toutes transposables.