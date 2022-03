Real Madrid - PSG : Les deux Merengue qui ont impressionné Anelka en 1999/2000

Madrilène lors de la saison 1999/2000, Nicolas Anelka revient sur les deux joueurs qui l'ont impressionné : Roberto Carlos et "ses grosses cuisses", ainsi que Clarence Seedorf, "super beau à voir jouer, avec une grosse frappe de balle". Joueur du PSG de 1996 à 1997 puis de 2000 à 2002, Nicolas Anelka, membre de la Dream Team RMC Sport, évoque les deux Parisiens qui lui ont laissé la plus grosse impression : Jay-Jay Okocha et Ronaldinho.