Real, Manchester, Barça... les 10 plus gros contrats de sponsor maillot

L'entreprise américaine de cryptomonnaie VeganNation offrirait 80 millions d’euros par an au FC Barcelone pour être son sponsor maillot à partir de l'été 2022. Ce serait le contrat le plus juteux de l'histoire du football. RMC SPORT vous propose le top 10 des plus gros contrat de sponsor maillot.