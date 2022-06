Red Star : Un mois après le rachat, 777 Partners affichent ses ambitions

Faire bonne impression à la mairie et aux supporters du Red Star, telle était la mission du 777 Partners. Les nouveaux propriétaires américains, qui ont racheté le club il y a un mois, ont assuré certaines garanties et ont affiché leurs ambitions. Ils souhaitent notamment faire monter le club en Ligue 1 le plus vite possible.