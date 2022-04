Reims 0-1 OM : Avec 10 victoires en 11 matches, Sampaoli veut maintenir la régularité de son équipe

Grâce à un but de son joueur en forme Gerson, l’OM a battu Reims (1-0), dimanche soir en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Le club olympien est plus que jamais deuxième du classement et reste sur 10 victoires en 11 matches. Une régularité qu’entend entretenir Jorge Sampaoli, alors que le sprint final est lancé.