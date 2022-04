Reims 0-1 OM : Solide dauphin du PSG, Marseille s’impose de justesse en Champagne (avec les commentaires RMC)

Et Gerson délivra l’OM. En grande forme, le Brésilien a inscrit l’unique but de la partie, dimanche soir en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Avec cette victoire 1-0 à Reims, les Olympiens sont plus que jamais deuxièmes du classement avec six points d’avance sur Rennes. Revivez le but avec les commentaires RMC.