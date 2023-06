Renard justifie (et assume) la non-sélection d'Hamraoui et salue "sa force de caractère"

Non-sélectionnée pour la Coupe du monde féminine qui se disputera cet été en Australie et Nouvelle-Zélande, Kheira Hamraoui a évoqué cette douloureuse nouvelle ce mercredi dans l'After. Elle vit cela comme une injustice et a pu l'exprimer auprès du nouveau sélectionneur, Hervé Renard. L'ancien coach de l'Arabie saoudite répète qu'il a pris cette décision sans influence(s) extérieure(s) et qu'il lui a expliqué de vive voix...