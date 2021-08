Résumé : Chelsea 1-1 (6-5 tab) Villarreal - Supercoupe d'Europe

Chelsea a remporté la Supercoupe d'Europe aux tirs au but contre Villarreal (1-1, 6-5 tab). Revivez les plus belles actions et les buts de la rencontre. Buts : Hakim Ziyech (27') / Gerard Moreno (73')