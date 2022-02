Résumé : Porto 2-2 Sporting - Liga portugaise (J22)

Porto et le Sporting n'ont pu se départager 2-2, ce vendredi pour la 22e journée de la Liga portugaise. Menés 2-0 face à des Lions réduits à dix, les Aigles sont revenus. Revivez les plus belles actions et les buts de la rencontre. Buts : Vieira (38'), Taremi (78') / Paulinho (8'), Santos (34').