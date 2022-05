Roma - Feyenoord : Abraham - Dessers, portrait de 2 attaquants en pleine bourre

Extrait de l'épisode 38 du podcast RMC After Galaxy spécial Finale d'Europa Conference League : AS Roma - Feyenoord.

Dix buts pour l'attaquant du Feyenoord, 9 pour celui de la Roma, Dessers et Abraham ont fait le show en Europa Conference League cette saison. Deux profils différents, aux parcours différents...