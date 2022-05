Roma : Mourinho, la bonne pioche pour mettre fin à une (longue) disette ? (After Galaxy)

Extrait de l'épisode 38 du podcast RMC After Galaxy spécial Finale d'Europa Conference League : AS Roma - Feyenoord.

Aucun titre depuis 2008, la Roma fait office de "magnifique loser" en Italie. Une disette qui peut prendre fin, avec la finale à venir d'Europa Conference League contre le Feyenoord. Et depuis son arrivée, Jose Mourinho semble avoir changé les mentalités.