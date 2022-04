Scouting : Les qualités du prometteur Bouabré décrites par Bodmer et l’un de ses anciens entraîneurs

Il a commencé avec le ballon dans les mains… Avant de passer au football. Saïmon Bouabré, 16 ans, est un des cadres des U17 de l’AS Monaco. Milieu de terrain technique, il est doté d’une qualité de passe très développée et d’une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. Passé par l’AS Saint-Etienne, Andrézieux et Air Bel, Saïmon Bouabré s’épanouit aussi en Equipe de France U17, dont il est le capitaine. Son beau-frère, et ses anciens coachs sont les invités de Scouting.