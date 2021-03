Serbie 2-2 Portugal : Ronaldo jette son brassard pour un but refusé ... pourtant valide

Cristiano Ronaldo a piqué une énorme colère à la fin de Serbie-Portugal (2-2) ce samedi lors des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. A la 93e minute, alors que le capitaine portugais pensait avoir marqué le but de la victoire, CR7 a vu son but être refusé... en l'absence d'un goal line technology pour valider son but. C'est l'image de la soirée.