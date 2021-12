À la découverte du "plus beau derby d'Italie", Genoa - Sampdoria (After Galaxy)

Extrait du podcast After Galaxy.

Le derby de Gênes, "Derby della lanterna", est dépeint comme le plus beau derby d'Italie.

Marco, animateur compte @GenoaFrance, Jonathan, animateur compte @sampdoria_fr et Johann Crochet nous brossent l'histoire et l'actualité du Genoa et de la Sampdoria, quelques jours avant leur confrontation en Serie A.