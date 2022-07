Documentaire, mercato... la communication de Pogba est "en décalage avec ses performances"

Enfin officialisée ce lundi, la destination de Paul Pogba ne suscitait pas un suspense démentiel. Mais l'enrobage de cette annonce a été diversement apprécié entre documentaire (mal noté) et vidéos à outrance. L'After constate un décalage entre sa communication et les performances de la Pioche sur le terrain. Surtout en club où Manchester United ne gardera pas un immense souvenir de ses six saisons.