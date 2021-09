Juve : Le pire départ depuis 1961, Allegri s'agace en conf

La Juventus ne compte que 2 points en 4 journées de Serie A. Un retour raté pour Allegri, qui avait réussi le sans-faute lors des deux dernières saisons de son précédent passage. Aucune victoire en 4 matches, cela n'était plus arrivé aux Bianconeri depuis plus d'un demi-siècle. Et les Turinois enchainent surtout un 18e match sans clean sheet, pire série européenne..