Juve : "On a gâché en 5 jours plus d'un mois de travail" enrage Allegri

Après 6 victoires consécutives en Serie A et Ligue des champions confondues, la Juventus vient d'enchainer un nul et deux défaites en championnat. Les Bianconeri reculent au classement, et Max Allegri n'a pas mâché ses mots à l'encontre de ses joueurs, avant d'affronter le Zénith en Champions League.