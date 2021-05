Juventus : le temps des excuses est fini pour Pirlo juge Crochet

Cinquième de Serie A, déjà éliminée de la Ligue des champions et humiliée par l'AC Milan, le week-end dernier (0-3). La Juventus vit une période très compliquée et morose pour la première saison sur un banc d'Andrea Pirlo. Si on pouvait lui trouver des circonstances atténuantes et faire preuve de patience avec l'ancien stratège de la Squadra Azzurra, Johann Crochet estime que cette période est révolue.