Juventus : Les six buts de Marley Aké avec les U23 de la Juventus depuis son arrivée

Arrivé à la Juventus en provenance de l’OM en janvier 2021, Marley Aké joue pour l’instant avec les U23, qui évoluent en Serie C, groupe A (3e division italienne). Il s’agit de la seule réserve professionnelle du pays. Pour l’instant, le jeune attaquant français a disputé 32 match (t.c.c.), pour six buts et dix passes décisives.