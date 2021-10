Lazio - OM : Pressing nul, attaque efficace, la méthode Sarri encore imparfaite (After Europe)

Extrait du podcast After Europe.

Arrivé à l'intersaison pour remplacer Inzaghi, Maurizio Sarri a déjà imposé sa patte à la Lazio dans plusieurs secteurs du jeu. La possession est devenue la règle, et le club de Rome s'est offert le scalp de l'AS Roma et de l'Inter en Serie A. Mais l'équipe de Sarri apparait aussi passive. L'OM devra s'en servir, lors de la 3e journée de Ligue Europa.