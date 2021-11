Roma : après la défaite face à Milan, Mourinho dénonce le manque de "respect pour les romanisti"

Avec un penalty de Kessié et un autre but de Zlatan, l'AC Milan a battu la Roma ce dimanche au Stadio Olimpico. S'il reconnaît que son équipe n'a pas bien joué en première période, José Mourinho dézingue l'arbitrage de Fabio Maresca. Sans aller trop loin de peur sans doute d'être privé de banc, le Special One évoque un manque de respect pour le club romain.