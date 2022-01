Serie A : AC Milan-Juventus en direct

L'AC Milan mis sous pression par Naples et l'Inter

Vainqueur ce weekend, respectivement contre Venise (2-1) et la Salernitana (4-1), l'Inter Milan et le Napoli ont mis la pression sur l'AC Milan avant le choc de ce dimanche soir, face à la Juventus. Les Bianconeri, en pleine forme, peuvent eux espérer doubler l'Atalanta et se positionner dans le top 4 de la Serie A. Coup d'envoi à ne surtout pas manquer donc, à 20 h 45, pour ce match à suivre en direct commenté sur RMC Sport !