Serie A : Hakimi, troisième défenseur le plus décisif d'Europe

Proche de s'engager avec le PSG, la latéral marocain Achraf Hakimi représenterait un très bon coup pour le club français. Avec l'Inter Milan, il a inscrit la saison passée 7 buts et délivré 11 passes décisives, ce qui fait de lui le troisième défenseur le plus décisif d'Europe, à égalité avec Robin Gosens et derrière Théo Hernandez et James Tavernier.