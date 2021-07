Serie A : la Fiorentina ne prolongera pas Ribéry qui voulait rester

Franck Ribéry ne prolongera pas le plaisir à la Fiorentina. La Viola a officialisé son départ et voici désormais l'ancien Munichois libre de s'engager où il le souhaite (et où on le veut aussi). Le joueur de 38 ans avait pourtant manifesté son envie de rester à Florence.