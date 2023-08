Serie A : Mourinho refuse "deux offres alléchantes" d'Arabie... les supporters romains conquis

Deux finales de Coupe d'Europe et une Ligue Europa conférence remportée... Difficile de faire mieux en tant qu'entraîneur de la Roma. En deux saisons - et malgré des résultats un peu décevants en Serie A - José Mourinho a conquis le coeur des supporters romains. La plupart des tifosi ont accueilli avec bonheur la déclaration du Special One qui affirme avoir refusé "deux offres alléchantes" venues d'Arabie saoudite. Avec malice et une pincée de communication, le Portugais s'est fait une place à part chez les fans de la Louve rapporte Johann Crochet.