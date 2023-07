Thuram, Maldini, Weah... de père en fils, ils ont la Serie A dans le sang

Ce week-end, Marcus Thuram et Timothy Weah se sont officiellement engagés avec l'Inter et la Juventus. Weah, Thuram... des patronymes qui évoquent déjà des souvenirs aux suiveurs de la Serie A italienne. Ce sont les fils du champion du monde Lilian Thuram et du Ballon d'or 1995, George Weah... Ce ne sont pas les seuls à avoir transmis leur héritage footballistique. Les Maldini, les Conti, les Simeone... toutes ces familles ont au moins vu un père et un fils évoluer dans le championnat transalpin.