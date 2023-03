Sivasspor 1 - 4 Fiorentina (Q) – Conference League : envahissement de terrain, joueur frappé, csc, boulette… Quand la rencontre dérape



Sivasspor 1 - 4 Fiorentina (Q) – Ligue Europe Conférence : envahissement de terrain, joueur frappé, csc, boulette… Quand la rencontre dérape



Battu 4-1 et éliminé après avoir mené 1-0, le Sivasspor a vu la qualification et la rencontre face à la Fiorentina lui échapper. Après le 4e but italien un supporter est entré sur le terrain pour agresser Alexssandro Bianco. Le milieu italien s’en tire avec une fracture du nez.