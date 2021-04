Super League : Everton dénonce "l'arrogance absurde" des 6 clubs anglais

Devant la décision des 6 clubs anglais (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal et Liverpool) de rejoindre la Super League avec 3 autres clubs espagnols et italiens, Everton s'est insurgé via un communiqué cinglant envers ces 6 clubs dissidents en soulignant leur "arrogance absurde".