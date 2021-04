Super League : L'UEFA confirme l'exclusion des joueurs des Euros et Coupes du monde

En conférence de presse, le président de l'UEFA Alexander Ceferin a confirmé que les joueurs susceptibles d'intégrer la ligue fermée européenne Super League ne seraient plus autorisés à participer aux Euros et Coupes du Monde avec leur sélection nationale. Ni même en match amical et en éliminatoires.