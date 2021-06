Transversales : À 32 ans, Zlatan chante l'hymne de son pays pour la première fois

Au début de la trentaine, alors qu'il devient plus mature et plus patriote que jamais après avoir voyagé aux quatre coins du globe dans le cadre de sa carrière sportive, Zlatan Ibrahimovic a à cœur d'assainir son image dans son pays pour être enfin aimé et respecté à l'unanimité. Au détour d'un spot de publicité, le gamin de Rosengard fait passer un message patriotique à ses compatriotes en reprenant, pour la première fois de sa vie, les paroles de l'hymne national de la Suède "Du gamla, du fria". Un extrait à retrouver dans le troisième épisode de "Z", le Transversales spécial Zlatan Ibrahimovic diffusé sur RMC Sport.