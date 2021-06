Transversales : Capello enfermait Zlatan après les entraînements avec des cassettes de Van Basten

Marco Van Basten a non seulement façonné Zlatan Ibrahimovic à l'Ajax Amsterdam mais aussi indirectement à son arrivée à la Juventus Turin. Pour le faire progresser, alors que Zlatan est en concurrence avec David Trezeguet, Alessandro Del Piero, Adrian Mutu et Marcelo Zalayeta au sein de l'attaque turinoise, Fabio Capello a une idée : il souhaite que le Suédois s'inspire encore davantage de son ancien joueur du Milan... Marco Van Basten. Contre son gré, après les entraînements, Ibracadabra, comme il est surnommé en Italie, est enfermé par son entraîneur avec des cassettes de la légende néerlandaise pendant des heures. Effrayé par l'autorité naturelle du sévère coach italien, il restera religieusement dans la pièce malgré sa volonté de partir. Le but de cette manœuvre : améliorer ses déplacements dans la surface. Un extrait à retrouver dans le deuxième épisode de "Z", le Transversales spécial Zlatan Ibrahimovic diffusé sur RMC Sport.