Transversales : "Ce qui compte, ce sont les buts", les précieux conseils de Van Basten au jeune Ibra

À ses débuts professionnels, Zlatan Ibrahimovic est un dribbleur individualiste qui ne pense qu'à humilier son adversaire direct à coup de crochets et de gris-gris. Mais une rencontre avec la légende locale (et mondiale) Marco Van Basten, le coach de la réserve de l'Ajax Amsterdam au moment de l'ascension de l'attaquant suédois avec l'équipe première, va faire évoluer sa mentalité. "Plus de buts, un peu moins de dribbles" deviendra son nouveau crédo à partir de cet échange. Un extrait à retrouver dans le premier épisode de "Z", le Transversales spécial Zlatan Ibrahimovic diffusé sur RMC Sport.