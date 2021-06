Transversales : Comment Zlatan a transformé structurellement le PSG

En 2012, alors qu'il désire poursuivre sa carrière à l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic signe, sourire déguisé devant la Tour Eiffel, au PSG et devient sa figure de proue. Peu réceptif aux avances de Leonardo alors que le club n'en est qu'au début du projet qatari, ses doutes sont très vite confirmés quand, lors de la première tournée parisienne aux Etats-Unis, un souci logistique vient s'inviter dans la partie. Ses valises n'étaient en effet pas disposées dans sa chambre au préalable à son arrivée à l'hôtel de Washington. Marqué par cet incident, Zlatan prit la décision de prendre les rênes et fait changer structurellement Paris à tous les étages : entraînement, pelouse, diététique, mise en place et design du vestiaire, mentalité de vainqueur... Son départ en 2016 s'est d'ailleurs fait cruellement ressentir puisque le Monaco de Kylian Mbappé a remporté le titre de champion de France l'année suivante. Un extrait à retrouver dans le troisième épisode de "Z", le Transversales spécial Zlatan Ibrahimovic diffusé sur RMC Sport.