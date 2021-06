Transversales : Un clip musical utilisé par le sélectionneur suédois pour convaincre Zlatan de revenir

Brouillé avec les médias et le sélectionneur Lars Lagerback, qui l'avait expulsé de la sélection en 2006 pour non-respect d'un couvre-feu, Zlatan Ibrahimovic a refusé de revenir en sélection pendant plus de 6 mois. Impuissant face à cette situation et conscient de la force que représente Zlatan, le coach suédois utilise tous les moyens mis à sa disposition pour faire du lobbying à l'attention de sa star. Un son et un clip de propagande pour le persuader de revenir sur sa décision sont alors publiés dans les médias. En mars 2007, l'Interiste de l'époque change d'avis et se remet au service de la Suède. "Imaginez si Didier Deschamps était allé chez Michel Drucker pour faire la paix avec Karim Benzema", observe notre spécialiste du football scandinave et italien Johann Crochet. Un extrait à retrouver dans le deuxième épisode de "Z", le Transversales spécial Zlatan Ibrahimovic diffusé sur RMC Sport.