"Un personnage odieux", Gigi Becali, propriétaire sulfureux du Steaua (After Galaxy)

Épisode 24 du podcast After Galaxy : Steaua, une étoile en sommeil

Qui est Gigi Becali, propriétaire du Steaua Bucarest, qui rime bien souvent avec folie ? Propos homophobes, racistes... il a "une aura nauséabonde" détaille Alexandre Lazar (So Foot, fondateur et community manager du média Foot Roumain et rédacteur en chef adjoint du site Derniers Défenseurs).