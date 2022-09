"Une véritable haine" envers Hamraoui : le rapport d'enquête accablant pour Diallo

Le Parisien s'est procuré le rapport d'enquête sur l'affaire Hamraoui-Diallo et il est accablant pour celle qui avait été soupçonnée, interrogée puis relâchée par les enquêteurs. Prés d'un an après, la voilà en détention provisoire et l'histoire semble très claire. Selon le rapport, Aminata Diallo vouait "une véritable haine" à Hamraoui, sa concurrente en club et en sélection. Elle a été mise en examen pour violences aggravées et association de malfaiteurs...